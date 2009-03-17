В агентстве “Премьера” намекают, что Балога перепутал Ющенко с Гармашем

В Театральном агентстве “Премьера” заявляют, что никаких билетов на антикризисный форум с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО они не распространяют.

Об этом УНИАН сообщил администратор агентства Сергей КАПУСТЯН, комментируя, в частности, заявление Секретариата Президента, в котором речь идет об обращении в СБУ с просьбой выяснить ситуацию о распространении билетов на “так называемый антикризисный форум с участием первых лиц государства, в частности В.ЮЩЕНКО”.

Как отмечается в этом заявлении, ”Секретариат Президента не имеет никакого отношения к деятельности ЧП “Театральное агентство “Премьера”, от имени которого выписывают счет-фактуры за выкупленные билеты”.

В свою очередь С.КАПУСТЯН сообщил, что агентство “Премьера” занимается распространением билетов только на театральные и концертные мероприятия, и никакого отношения к организации “антикризисного форума” не имеет.

Также на официальном веб-сайте Театрального агентства “Премьера” анонс о проведении указанного “антикризисного форума” отсутствует.

“Не знаю, кто под нас “копает”, но вряд ли ГАРМАШ или МАКОВЕЦКИЙ будут рассказывать, как выходить из кризиса”, - отметил администратор Театрального агентства “Премьера” С.КАПУСТЯН.