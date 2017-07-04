Расширение торговых преференций в Европарламенте назвали демонстрацией поддержки Украины

Поддержка Европейским парламентом предложения Европейской комиссии предоставить дополнительные торговые преференции является еще одним знаком поддержки со стороны Европейского Союза проевропейской Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, так прокомментировал результаты голосования, которое состоялось во вторник в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП, докладчик по этому вопросу, депутат Ярослав Валеса (группа Европейской народной партии, Польша).

«После либерализации визового режима это следующий знак того, что Европейский Союз хочет, чтобы Украина была проевропейской, и будет способствовать на этом трудном пути. Группа ЕНП всегда поддерживала усилия Украины, теперь пришло время это конкретно продемонстрировать», - заявил он.

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Докладчик считает, что «нам повезло своевременно достичь договоренностей, потому что Украина рассчитывает на нашу поддержку». «Предоставив новые льготы, мы хотим поддержать текущие реформы, укрепить малый и средний бизнес и обеспечить необходимый импульс для увеличения торговых потоков. Я надеюсь, это будет выгодно для народа Украины как экономически, так и политически», - убежден Валеса.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европарламент принял решение, которым поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительные торговые преференции. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.