Рада сегодня обратится к ЕП по дополнительным торговым преференциям (онлайн)

Сегодня Верховная Рада планирует обратиться в Европарламент по поводу введения дополнительных торговых преференций ЕС товарам, происхождением из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, предполагается рассмотрение во втором чтении проекта закона об усилении ответственности за парковку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

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Также депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в законодательство о предоставлении психиатрической помощи.

Как известно, сегодня парламент работает только на утреннем заседании, а после обеда народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях.