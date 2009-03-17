Партия регионов объяснила, почему не будет голосовать за нового главу МИД
Озвучил Ефремов
Фракция Партии регионов не будет голосовать за назначение Олега ШАМШУРА руководителем Министерства иностранных дел.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
Он объяснил это тем, что фракция ПР не входит во властную коалицию, поэтому и кадровые вопросы не являются предметом ее деятельности.
«Мы не формируем МИД, поэтому и не будем голосовать за назначение руководителя этого ведомства», - сказал А.ЕФРЕМОВ.
Как сообщал УНИАН, 3 марта ВР приняла постановление об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.
6 марта коалиция направила обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением внести на рассмотрение ВР кандидатуру Бориса ТАРАСЮКА на должность главы МИД.
Сегодня, 17 марта, Президент Украины В.ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.