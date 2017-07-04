Холодницкий рассказал о схеме "легализации" средств в е-декларациях чиновников

В Украине создается механизм, по которому можно "легализовать" денежные средства, заработанные незаконным путем. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает "112 Украина".

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"Сейчас фактически создается очень опасный механизм, когда любой, кто хочет легализовать свои незаконно заработанные средства, найдет себе миллионера, который имеет такие средства, и они заключат фактический договор, что тот якобы ему дает долг, а тот якобы получает 5, 7, 10 млн. Фактически мы доказываем, что никакой передачи средств не было. Понимаете, украл, найди коллегу, который официально является миллионером, заключим договор и таким образом будем считать, что договор есть", - отметил он.

Как сообщал УНИАН 21 июня генпрокурор внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Дейдея (фракция "Народного фронта"), в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн.

Луценко также отметил, что у следствия есть аудиофайлы, которыми "опровергается запись в декларации Дейдея о якобы полученном его женой займе на 3,5 млн грн от гражданина Линчевского". В свою очередь Линчевский утверждает, что действительно давал этот займ.

3 июля Регламентный комитет Рады признал обвинение против Дейдея необоснованным.