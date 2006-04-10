Рыбачук: у Тимошенко есть шанс

Глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК считает, что у лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО есть еще один шанс стать премьер-министром Украины - если она учтет предыдущие проблемы времен ее первого премьерства.

Такое мнение он высказал в интервью журналу «Профиль» от 10 апреля 2006 года.

«Сегодня ее (Ю.ТИМОШЕНКО) «кредитная история» для многих такова: от «помаранчевой принцессы» «до красной директрисы» – термин, как на визитной карточке, которым ее называют в Европе. Ведь для европейского и американского инвестора шарм, улыбки, цветы и наряды не всегда срабатывают. Там очень хорошая память. Второй шанс у госпожи ТИМОШЕНКО может быть, но это точно будет последний шанс», - сказал О.РЫБАЧУК.

«Работая в ее правительстве, иногда я не знал как отвечать (в Брюсселе, например), на вопрос о экономической политике ТИМОШЕНКО. Сейчас она всячески демонстрирует и убеждает, что мы увидим другое «woman show», что она будет другим премьером», - сказал глава Секретариата.

Он также отметил, что ответственные за коалицию политические силы все сомнения выразят в документе, под которым должно стоять три подписи. «Все балансы, экономическая политика, роль будущего премьера, его возможности – все будет отражено в этом документе. Поэтому Юлии Владимировне (ТИМОШЕНКО) нужно убедить партнеров не словом, подписью», – сказал О.РЫБАЧУК.

Формат коалиции «Нашей Украины» и БЮТ может «не состояться только в том случае, если стороны не договорятся, если там появится политическая сила, которая взорвет коалицию изнутри. Я пока не вижу таких предпосылок и факторов», - сказал О.РЫБАЧУК.