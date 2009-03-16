Эксперт про украинское производство: состояние сложное, но стабильное

Прирост промышленного производства в феврале на 5,4% является наивысшим за последний год.

Об этом в интервью УНИАН заявил экономический эксперт Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии Сергей КИСЕЛЕВ.

Он считает, что резкое снижение темпов промышленного производства в Украине в годовом измерении (февраль 2009 к февралю 2008 г.) отображает общемировые тенденции.

В целом, по его мнению, сравнивать февраль 2009 г., когда во всем мире наблюдались низкие цены на металл, энергоносители, с февралем 2008 г., когда мировые цены были на подъеме, несколько некорректно.

Например, приводит факты эксперт, по данным Евростата, начиная с декабря в Европейском Союзе не было ни одной страны, в которой наблюдался бы рост промышленности в годовом измерении. Причем, в декабре 2008 г. в 14 странах ЕС падение было больше чем на 10%. Рекорд в Эстонии (-20,7%), в Испании (-19,6%), в Швеции (-18,4%).

В то же время С.КИСЕЛЕВ заметил, что даже в месячном измерении ситуация с промышленным производством в мире достаточно сложная. Так, в январе 2009 г. по сравнению с декабрем 2008 г. падение промышленного производства в Японии составляло 10%, в России - 19,9%. В Словакии за декабрь промышленное производство упало сразу на 12,7%, и это при том, что словацкая экономика была признана достаточно стабильной для перехода в этом году на евро.

В Украине же, заметил С.КИСЕЛЕВ, «динамика промышленного производства в месячном измерении демонстрирует существенные колебания. От 15-16% падения в ноябре и январе, до 3-5% роста в декабре и феврале».

К тому же, отметил эксперт, «в месячном измерении в феврале промышленный рост (+5,4%) был наибольшим, начиная с марта 2008 г. Это свидетельствует о том, что нет стойкой тенденции к углублению экономического кризиса. Состояние сложное, но стабильное. Причем показательно, что промышленное производство в феврале по сравнению с январем возросло по преимущественному большинству отраслей. Промышленный рост в металлургии составил 12,3%. А в машиностроении, по легкой и химической промышленности рост превысил даже 20%».

Также С.КИСЕЛЕВ заметил, что месячный рост промышленного производства сопровождался резким замедлением инфляции в феврале 2009 г. Индекс потребительских цен в прошлом месяце возрос на 1,5% - это вдвое меньше, чем в январе и феврале 2008 г.