В Кабмине отрицают повторную атаку вируса на сайт правительства

Повторной кибератаки на правительственный портал не было. Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, о чем говорится в сообщении на странице правительственного портала в Facebook.

"Хочу всех успокоить: никакой повторной атаки нет. Правительственный портал временно не работал из-за технических работ. Сейчас он уже работает в штатном режиме. Кибератака, которая состоялась во вторник, не повлекла столь значительных последствий, чтобы серьезно повлиять на работу СКМУ (секретариата Кабмина, – ред.)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее менеджер по информации и IТ Совета предпринимателей при Кабинете министров Иван Бердецкий сообщил, что сайт Кабинета министров Украины снова недоступен из-за второй вирусной атаки.