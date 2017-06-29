Хакерская атака №2: сайт Кабмина снова "лег"

Сайт Кабинета министров Украины по состоянию на 16.00 снова недоступен из-за второй вирусной атаки, сообщил менеджер по информации и ИТ Совета предпринимателей при Кабинете министров Иван Бердецкий.

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«Хакерская атака номер два. Опять все вырублено», - написал он на своей странице в Facebook.

«Не восстановились. В процессе. Но доступ к сети уже был открыт утром. Сейчас опять обрубили. Опять угроза», - добавил он в комментариях.

На данный момент доступ к сайту Кабмина ограничен.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Секретариате Кабинета министров не работала вся сеть в результате крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить - никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

Председатель Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш заявил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.