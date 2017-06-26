Обвинение направит Януковичу официальную повестку в Оболонский райсуд

Обвинение направит экс-президенту Виктору Януковичу официальную повестку в Оболонский районный суд Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения сегодняшнего судебного заседания сообщил журналистам прокурор Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Мы ожидаем приезда Януковича, потому что он будет снова официально вызван в суд, а если он не прибудет, то позиция обвинения будет такой же, как и сегодня: мы будем ходатайствовать о назначении специального судебного производства", - сказал Кравченко.

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Кроме того, по словам Кравченко, обвинение не согласно с сегодняшним решением суда о переносе рассмотрения дела из-за того, что Янукович только один раз, по мнению суда, не явился на судебное заседание.

По мнению обвинения, на самом деле Янукович не являлся гораздо больше раз на официальные вызовы во время досудебного следствия и на стадии судебного следствия.

"Суд решил перенести заседание, поскольку для принятия решения об осуществлении специального судебного производства необходимо повторность неявки обвиняемого. Но мы считаем, что повторность неявки Януковича уже есть: более 5 раз он вызывался к следователю на досудебном расследовании, а также более 5 раз вызывался Оболонским районным судом. Поэтому мы считаем, что повторность неявки уже есть. Мы не согласны с судом, но уважаем его мнение ", - отметил прокурор.

Вместе с тем, Кравченко в очередной раз раскритиковал заявления стороны защиты Януковича о том, что для участия его в суде в режиме видеоконференции необходимо подать официальный запрос в рамках международной правовой помощи к РФ.

"Янукович обвиняется по тем преступлениям, где есть он является пособником Российской Федерации, российской власти в осуществлении агрессивной войны против нашего государства. И суд принял решение, что нельзя направлять запрос в ту страну, которая ведет агрессивную войну против нашего государства. Это все равно, что во время Второй мировой войны Сталин направил бы Гитлеру запрос о предоставлении кода к шифровальной машине "Энигма", - отметил прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, Оболонский райсуд Киева объявил перерыв до 29 июня в рассмотрении по существу дела о государственной измене Януковича.

На заседании суда адвокаты Януковича выступили против ходатайства прокуроров о применении специального судебного производства (заочного производства) по делу.

После этого суд перенес заседание на 29 июня в связи с тем, что Уголовный процессуальный кодекс требует двух неявок обвиняемого без уважительной причины в суд для того, чтобы суд мог принять решение о применении специального судебного рассмотрения, а поскольку имеет место только одна неявка Януковича без уважительной причины на заседание, то в суде объявлен перерыв.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.