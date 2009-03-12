Граница НАТО должна проходить по границе с Россией

Экс-президент Чехии Вацлав ГАВЕЛ считает, что Украина и Беларусь должны в перспективе присоединиться к НАТО.

Как сообщает белорусская служба радиостанции «Свобода», такое мнение В.ГАВЕЛ высказал в интервью Чешскому радио.

«НАТО не может расширяться все время. Этот союз определен общими ценностями и общей географией», - сказал В.ГАВЕЛ.

По его мнению, граница НАТО должна проходить по белорусско-российской и украинско-российской границам.

Экс-президент Чехии рассчитывает, что диктатура в Беларуси и противоречия в Украине в скором времени закончатся, и обе страны смогут присоединиться к Альянсу.

По мнению В.ГАВЕЛА, было бы хорошо, если бы и на Кавказе возникла новая система безопасности, которая могла бы охватить Армению, Грузию и Азербайджан, чтобы таким образом гарантировать странам их независимость.

«Было бы хорошо, если бы Альянсу нигде не доводилось применять силу, но такое время, к сожалению, вероятнее всего, никогда не наступит», - резюмировал В.ГАВЕЛ.