Макрон назвал ориентировочные даты встречи лидеров "нормандской четверки"

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" по урегулированию на Донбассе, состоится в июле. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Париже.

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В частности, его спросили, известна ли дата встречи лидеров стран "нормандского формата", или при каких условиях возможна такая встреча.

"Сейчас насчет даты - это еще решается. Это будет либо конец июня, либо начало июля. Сейчас мы вчетвером в ближайшие часы будем решать это между участниками (в формате телефонного разговора - УНИАН)", - отметил Макрон.

Также он заявил, что перед такой встречей надо получить информацию и иметь объективное видение ситуации на Донбассе. По словам президента Франции, такую информацию должны предоставить представители ОБСЕ.