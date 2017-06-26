Украина выступает за круглосуточную работу миссии ОБСЕ в местах разведения сил на Донбассе - Порошенко

14:23, 26 июня 2017
Политика
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Об этом заявил президент Петр Порошенко.

фото president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина выступает за круглосуточное присутствие миссии ОБСЕ в местах разведения сил на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня в Париже.

Читайте такжеНа Луганщине рядом с патрулем СММ ОБСЕ произошли взрывы и стрельба«Украина готова неукоснительно выполнять все пункты Минских соглашений и позицию по разведению сил мы также готовы выполнять при условии, что будет обеспечено присутствие ОБСЕ по точкам разведения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - подчеркнул Порошенко.

«Мы имеем полную поддержку наших европейских партнеров», - добавил президент.

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Теги: #работа миссии ОБСЕ на Донбассе