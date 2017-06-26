Украина выступает за круглосуточную работу миссии ОБСЕ в местах разведения сил на Донбассе - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина выступает за круглосуточное присутствие миссии ОБСЕ в местах разведения сил на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня в Париже.

Читайте такжеНа Луганщине рядом с патрулем СММ ОБСЕ произошли взрывы и стрельба«Украина готова неукоснительно выполнять все пункты Минских соглашений и позицию по разведению сил мы также готовы выполнять при условии, что будет обеспечено присутствие ОБСЕ по точкам разведения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - подчеркнул Порошенко.

«Мы имеем полную поддержку наших европейских партнеров», - добавил президент.