Наша Украина хочет отобрать у лидера фракции НУ-НС депутатский мандат

Ближайший съезд партии «Народный Союз Наша Украина» будет принимать решение о лишении народного депутата, руководителя Киевской городской организации НСНУ Николая МАРТЫНЕНКО депутатского мандата.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В частности, А.КИСЛИНСКИЙ выразил удивление личной позицией руководителя Киевской городской организации НСНУ Николая МАРТЫНЕНКО относительно роли Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в будущем развитии этой политической силы.

«Насколько мне известно, устав партии четко предусматривает, что ни МАРТЫНЕНКО, ни другие партийные бонзы не решают стратегические вопросы партийного развития. Есть высший орган - съезд партии, который уже сказал и при необходимости снова скажет свое слово», - отметил заместитель главы Секретариата.

«Компетенция же местного партийного руководителя - перестраивать уровень поддержки политической силы на соответствующей территории. С этим вопросом у Н.МАРТЫНЕНКО, как председателя Киевской организации НСНУ на протяжении последних четырех лет, полный провал - достаточно вспомнить 2%-й результат НСНУ на последних выборах в Киевский городской совет, что в 8 раз меньше, чем партия набрала в Киеве на досрочных парламентских выборах 2007 года. Каждый ответственный руководитель после такого проигрыша должен был бы добровольно подать в отставку», - напомнил А.КИСЛИНСКИЙ.

По мнению заместителя главы Секретариата, заявления Н.МАРТЫНЕНКО и ему подобные нельзя воспринимать серьезно во время, когда делятся правительственные портфели. «Поскольку цель таких заявлений одна - в глазах «старшей сестры» по коалиции добавить себе несколько баллов в борьбе за «хлебные» места», - сказал заместитель главы Секретариата.

«Напомню, что из 24 народных депутатов от НСНУ только 7 вошли в коалицию. Таким образом, формальный председатель фракции НУНС имеет право говорить скорее от имени БЮТ. Тем более, что именно Ю.ТИМОШЕНКО «протолкнула» избрание Н.МАРТЫНЕНКО руководителем фракции, несмотря на то, что не так давно он заявлял, что политик ТИМОШЕНКО достойная звания «заслуженной артистки Украины». Так неожиданно вчерашние ожесточенные враги премьер-министра - так называемые «любі друзі», такие как Д.ЖВАНИЯ и Н.МАРТЫНЕНКО – стали ее лучшими советчиками», - заявил А.КИСЛИНСКИЙ.

Заместитель главы Секретариата убежден, что «честным шагом Н.МАРТЫНЕНКО было бы объявить свое формальное решение о переходе в ряды другой политической силы, интересы которой он де-факто ревностно отстаивает. А также сложить депутатский мандат, который он получил исключительно благодаря Виктору ЮЩЕНКО. Из-за того, что мужества на такой шаг, очевидно, не хватит, соответствующее решение будет принимать ближайший съезд партии».

Как сообщалось, Н.МАРТЫНЕНКО заявил, что видит будущее партии "Народный Союз Наша Украина" без Президента Украины, председателя партии Виктора ЮЩЕНКО.

"Я вижу будущее партии без Виктора ЮЩЕНКО. Надо партийному обществу дать возможность определиться, кто будет лидером, куда идти, каким образом идти, какие идеи исповедовать", - заявил Н.МАРТЫНЕНКО.