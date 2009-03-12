Луценко велел милиции испортить его коллегам «дембельским аккорд»

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обязал Управление борьбы с организованной преступностью не допустить хищения должностными лицами бюджетных средств накануне президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после завершения совещания с руководителями региональных подразделений по вопросам борьбы с организованной преступностью.

«Особенность этого года, - заметил Ю.ЛУЦЕНКО, - которая заставила меня собрать начальников УБОП, такова, что это год президентских выборов. И, помня, что милиция вне политики, тем не менее должен констатировать - это год, когда многие высокопоставленные лица, чувствуя, что это последний год их работы, занимаются «дембельским аккордом» - сбором дани и мародерством бюджетных средств по направлениям, которые нынешний скудный бюджет предоставляет областям».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, задание подразделений УБОП - именно не допустить, чтобы этот год для высокопоставленных должностных лиц стал годом «дембельского хищения».

Как отметил министр, это ключевое задание разбивается на направления: первое – проверка актов выполнения работ за бюджетные средства в прошлом году, то есть, когда ремонтировались, строились дома, школы, детские сады, дороги и тому подобное. Второе - противодействие конвертационным центрам и выяснение, сколько должностных лиц бюджетных организаций к этому причастны. Третьей позицией, как заметил Ю.ЛУЦЕНКО, является противодействие взяточничеству на всех ступенях государственной власти.

При этом министр заметил, что в МВД поступает немало сигналов о злоупотреблении должностными лицами государственных администраций и руководителями разных служб бюджетного направления. «Во многих случаях мы видим не только нецелевое использование средств, но циничное, наглое хищение государственных средств», - подытожил Ю.ЛУЦЕНКО.