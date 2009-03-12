13 марта в 11:30 в конференц-зале УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция на тему: «ПИНЗЕНИК наконец ушел. Когда будут изменения в руководстве Министерства финансов?».

На пресс-конференции будут рассмотрены вопросы: Кто не желает наполнения государственного бюджета, блокируя повышение акцизов на табак, пиво, порошковые «вина»? Сколько украинцев ежегодно убивает алкоголь и табак? Место ли в правительстве коммерсанту - владельцу «шмурдячной» фирмы?

Участники: народный депутат Украины Евгений ЦАРЬКОВ, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, ведущая социального проекта «Найдем выход» «Первого» канала Наталия РОЗИНСКАЯ, координатор по борьбе за трезвость общества гражданской кампании «Форум спасения Киева» Артем СТУПАКОВ, председатель правления ОО «Сила Киева» Сергей КРАВЧЕНКО.

Телефоны: (8-044)228-55-33, (8-068) 251-71-70, e-mail: forumspaskiev@mail.ru.

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.