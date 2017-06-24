Меру пресечения Гужве сегодня изберет Шевченковский райсуд Киева

10:47, 24 июня 2017
Политика
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Гужву подозревают в вымогательстве и получении 10 тыс. долл. за отказ от публикации компромата.

Депутаты от

Ходатайство об избрании меры пресечения главному редактору издания «Страна.ua» Игорю Гужве будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Шевченковский суд, после 12.00. Точное время еще не определено", - сказала Максимец.

Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». Его подозревают в вымогательстве и получении 10 тыс. долл. за отказ от публикации компромата. Против Гужвы открыто производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

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23 июня председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Гужва требовал деньги якобы за необнародование компромата на народного депутата Дмитрия Линько.

Сам Гужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу, и назвал свое задержание «подставой».

Депутаты от «Оппозиционного блока» заявили о готовности взять Гужву на поруки.

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Новость в сюжете: Задержание и побег Гужвы
Теги: #Дело Гужвы#За что судят Гужву