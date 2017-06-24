Меру пресечения Гужве сегодня изберет Шевченковский райсуд Киева

Ходатайство об избрании меры пресечения главному редактору издания «Страна.ua» Игорю Гужве будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Шевченковский суд, после 12.00. Точное время еще не определено", - сказала Максимец.

Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». Его подозревают в вымогательстве и получении 10 тыс. долл. за отказ от публикации компромата. Против Гужвы открыто производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

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23 июня председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Гужва требовал деньги якобы за необнародование компромата на народного депутата Дмитрия Линько.

Сам Гужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу, и назвал свое задержание «подставой».

Депутаты от «Оппозиционного блока» заявили о готовности взять Гужву на поруки.