В "Оппоблоке" готовы взять Гужву на поруки

Депутаты фракции «Оппозиционный блок» готовы взять на поруки главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам сопредседатель фракции Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что Гужву, если честно, видел один раз в жизни. Но считает, что издание, которое он возглавлял, «одно из самых честных и лучших изданий, которые есть сегодня в Украине».

Читайте такжеВ деле Гужвы речь идет совсем о других статьях, а не о препятствовании журналистской деятельности - Сюмар

«И то, что сегодня происходит, это наступление на свободу слова», - сказал Вилкул.

Он не исключает, что была провокация против Гужвы.

«Зная, сколько в нашей стране было подкинуто и наркотиков, и оружия, и денег, и всего остального. Я допускаю, что это провокация», - сказал Вилкул.

По его словам, Гужва должен быть на свободе, а дело его пускай расследуется. Вилкул сказал, что кроме него еще много депутатов фракции, которые готовы взять на поруки Гужву. На уточняющий вопрос, сколько депутатов, Вилкул ответил: «Если будет необходимо, это будет большое количество народных депутатов - сколько надо, столько и будет с нашей фракции».

Как сообщал УНИАН, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua».

На своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал: «По материалам ГФС и прокуратуры г. Киева задержан Игорь Гужва, который вымогал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Луценко отметил, что у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.

Сам Гужва заявляет, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу.