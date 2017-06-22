Прокуратура задержала главреда "Страна.ua" Игоря Гужву - Луценко

Сегодня вечером, 22 июня после обысков в редакции издания "Страна.ua" был задержан главный редактор Игорь Гужва.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан Игорь Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - написал генпрокурор.

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Луценко также добавил, что у следствия имеются видео и аудио доказательства.

Вместе с тем сам Гужва заявил, что обыски в редакции издания проводились по сфальсифицированному делу.