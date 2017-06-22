Прокуратура задержала главреда "Страна.ua" Игоря Гужву - Луценко
23:04, 22 июня 2017Политика
3112 0
Сам Игорь Гужва назвал дело сфальсифицированным.
фото facebook.com/LlutsenkoYuri
Сегодня вечером, 22 июня после обысков в редакции издания "Страна.ua" был задержан главный редактор Игорь Гужва.
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан Игорь Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - написал генпрокурор.
Читайте такжеЭкс-главред "Вестей" Гужва внес миллионный залог
Луценко также добавил, что у следствия имеются видео и аудио доказательства.
Вместе с тем сам Гужва заявил, что обыски в редакции издания проводились по сфальсифицированному делу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Задержание и побег Гужвы