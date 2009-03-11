Литвин обеспокоен укреплением в Украине неофашистских организаций

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обеспокоен укреплением в Украине позиций неофашистских организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Симферополе.

«Фашиствующие элементы сегодня немножко приживаются на нашей почве», – отметил председатель ВР.

По его мнению, у украинцев уже есть «тяга к сильной руке».

«Я это видел во многих районах, когда маршируют, кричат: «Слава нації – смерть ворогам», – и все аплодируют. Если посмотреть, какие они лозунги выдвигают, то все вместе взятые политические силы, которые мы называем радикальными, отдыхают», – сказал В.ЛИТВИН.

Он не исключил, что в случае проведения досрочных парламентских выборов радикальные силы могут пройти в ВР. «Это будет нести угрозу для страны», – считает В.ЛИТВИН.