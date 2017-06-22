ЕС продлит санкции против РФ на полгода после отчета Меркель и Макрона - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск убежден, что доклад канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона позволит ЕС еще на полгода продлить экономические санкции против России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции после первой сессии саммита ЕС.

Читайте такжеПорошенко рассказал Меркель о результатах переговоров с Трампом

"Традиционно, немецкий канцлер и французский президент сделают доклад о ситуации в Украине и состояния выполнения Минских договоренностей. Это позволит нам продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев", - сказал Туск.

Как сообщал УНИАН ранее, лидеры Европейского Союза не будут обсуждать продление экономических секторальных санкций против Российской Федерации, связанных с выполнением Минских договоренностей, потому что решения примут постоянные представители стран-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что на саммите Европейского Союза канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Еманнуель Макрон проинформируют лидеров стран и правительств о состоянии выполнения Минских договоренностей, решение о продлении действия санкций против России будет принято позже. В частности, решение продлить секторальные экономические санкции для России, которые связаны с выполнением Минских договоренностей, будет принято Европейским Союзом по письменной процедуре, после соответствующих рекомендаций канцлера Германии и президента Франции.