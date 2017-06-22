Порошенко сообщил, что его встреча с Макроном запланирована на 26 июня в Париже

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном запланирована на 26 июня в Париже

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском сегодня в Брюсселе.

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«На 26 (июня - УНИАН) мы получили приглашение посетить Париж и встретиться с президентом Макроном», - заявил он.

«Мы благодарим его за первый шаг, за очень ответственную проевропейскую позицию», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко анонсировал телефонный разговор лидеров стран «нормандского формата» на следующей неделе.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" относительно конфликта в Украине состоится до саммита стран "Большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Германии.