Порошенко анонсировал телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал на следующей неделе телефонную беседу лидеров стран «нормандского формата».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском сегодня в Брюсселе.

«Мы готовимся к телефонному разговору в «нормандском формате» на уровне лидеров на следующей неделе», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 22 июня, находится с рабочим визитом в Брюсселе.

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Ожидается, что президент проведет встречу с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов Евросоюза.

Кроме этого, Порошенко примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

Глава государства проинформирует собеседников об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе, о состоянии выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной Минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России.

Также Порошенко планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве.