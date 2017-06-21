Одинокий волк умрет, но стая выживет: появился второй трейлер 7 сезона "Игры престолов" (видео)
20:15, 21 июня 2017Политика
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Премьера нового сезона «Игры престолов» состоится 16 июля.
Джон Сноу призывает кланы Вестерос объединиться / скриншот
Телеканал HBO выпустил второй трейлер седьмого сезона сериала «Игры престолов». Ролик посвящен высадке Дейенерис Таргариен в Королевской гавани и битве с белыми ходоками на севере.
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Джон Сноу призывает кланы Вестерос объединиться против общего врага. В конце ролика за кадром звучат слова Сансы Старк: «Пойдет снег. Поднимется белый ветер. Одинокий волк умрет, но стая выживает».
Премьера нового сезона «Игры престолов» состоится 16 июля.
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