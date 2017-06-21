Тымчук объяснил причину "истерики" россиян от визита Порошенко в США

Президент Украины в ходе рабочего визита, помимо общения с главой Белого дома, переговорил практически со всем военно-политическим руководством США.

Об этом пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«С вице-президентом, госсекретарём и министром обороны были полновесные встречи с обсуждением деталей. Что крайне важно для выстраивания отношений с американской администрацией. Именно поэтому россиян и рвет истерика от этого визита», – отмечает Тымчук.

Он подчеркнул, что степень эффективности от встреч будет ясна в ближайшие месяцы.

Читайте такжеПорошенко рассказал, что на службе в армии, мечтал о Пентагоне

«Публичный акцент – что совершенно оправданно - был сделан на освобождении наших заложников, которых удерживают террористы на Донбассе и в России. Если американская сторона сочтет возможным в этом помочь – уже большой плюс», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в США провел ряд встреч: с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.