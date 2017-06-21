Порошенко обсудил с Тиллерсоном пути предоставления Украине оборонительного вооружения
Стороны также обсудили пути усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США.
Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в США провел встречу с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которой собеседники обсудили пути предоставления Украине оборонительного вооружения.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
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«Кроме того, обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины», - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили пути усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США.
Во время встречи обсуждались пути институционализации двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.
Петр Порошенко пригласил Рекса Тиллерсона осуществить визит в Украину.