У Порошенко заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса дает возможность введения миротворческой миссии

В законопроекте о реинтеграции Донбасса не исключается возможность введения полицейской или иной миротворческой миссии. Об этом на брифинге сказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. «Этот законопроект не исключает, что будет введена полицейская или другая миротворческая миссия из международных организаций», - сказала Луценко.

Читайте такжеПарубий рассказал о доработке законопроекта о реинтеграции ДонбассаОна отметила, что в законопроекте предусмотрены «дополнительные механизмы, которые позволят освободить и восстановить суверенитет Украины в районах Донбасса». По ее словам, президентом предлагается законопроект, который сейчас согласовываются в рабочей группе, в которую входят депутаты из коалиции, и «этот законопроект будет представлен на минской группе, которую ведет наш вице-спикер Ирина Геращенко для того, чтобы можно было провести его широкое обсуждение». По ее словам, рабочее название этого законопроекта «Особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета в Донбассе». Она отметила, что этот законопроект направлен на реинтеграцию и восстановление территорий Украины.

Луценко также сказала, что законопроект предусматривает «обновление правовой базы и возможность войскам держать оружие и защищать государство».

«АТО как таковая завершила свою фазу», - сказала она.

По ее словам, законопроектом предусматривается установить четкий статус отдельных районов Луганской и Донецкой областей, «создать единый Центр, так называемый Штаб, который будет подчинен президенту Украины и туда войдут военно-гражданские администрации, туда войдет министерство по реинтеграции Донбасса, упрощаю название, которому также будут предоставлены дополнительные функции, дополнительные полномочия и дополнительные моменты будут прописаны, которые позволят президенту вводить в отдельных районах чрезвычайное и военное положение». По ее словам, «в этот Штаб будут входить СБУ, ВСУ, полиция», работа которого будет направлена «на решение основных вопросов - экологического порядка, безопасности, гуманитарного и других порядков».

Луценко подчеркнула, что данным законопроектом выписано решение вопросов восстановления суверенитета "исключительно политико-дипломатическим путем», и все это будет «двигаться в рамках Минских договоренностей».

Представитель президента отметила, что «мы очень стараемся, и я думаю, не хочу давать обещаний, но неделю-две до окончания этой сессии он будет внесен в зал, и увидим сознательность депутатов, как они будут голосовать».