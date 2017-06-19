От власти требуют обнародовать четкий план освобождения оккупированного Донбасса и Крыма

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» призывает Президента Украины Петра Порошенко не использовать украинские территории как разменную монету в ходе международных переговоров об урегулировании ситуации на востоке. Об этом говорится в заявлении партии в связи с визитом главы государства в Соединенные Штаты Америки, обнародованном на официальном сайте политсилы.

Читайте такжеВ Раде заверили, что законопроект об изменении формата АТО будет внесен в парламент на этой сессии«Международные переговоры украинских властей, а также их информационная возня вокруг войны с Россией вызывают все большее недоверие общества. Накануне визита Президента Украины в Соединенные Штаты и встречи с главой США Дональдом Трампом, во время которых речь пойдет, в частности, о путях разрешения ситуации на востоке, УКРОП предостерегает главу государства: украинский народ не давал Вам, господин Президент, полномочий торговать территориями Украины », – отметили в УКРОПе, добавив, что власть прибегает к безответственным заявлениям, заботясь о собственном выживании и политических рейтингах и полностью игнорируя интересы украинцев.

В «Украинском объединении патриотов» требуют от властей обнародовать четкий план освобождения временно оккупированных территорий, включая Крым, поскольку это касается многих граждан Украины. Также в партии отметили, что без народной поддержки и одобрения со стороны, прежде всего, украинских защитников любые международные договоренности президента Порошенко будут мертворожденными, как Минские соглашения.