У Порошенко рассказали о законопроекте по реинтеграции Донбасса: АТО нашли замену

В законопроекте о реинтеграции Донбасса речь идет о другом варианте прекращения российской агрессии вместо АТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.

По его словам, на заключительной стадии находятся сейчас консультации по законопроекту о реинтеграции. Герасимов надеется, что в ближайшее время он будет внесен в парламент.

Он отметил важную роль проведения АТО, но при этом добавил: "Но сейчас, когда мы выиграли время, когда восстановили армию и оборонную промышленность, и когда мы ведем гибридную войну ... мы должны перейти на совершенно новый более глобальный уровень ответа и прекращения российской агрессий ".

По его словам, речь идет о "новом уровне противодействия агрессору".

На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о введении военного положения, Герасимов отметил, что этот вопрос урегулирован нынешним законодательством и в данном законопроекте этот вопрос не регулируется.

Он добавил, что речь идет об отдельном правовом статусе отдельных территорий.

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Герасимов также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины могут использоваться во время военных действий или АТО, и в данном законопроекте регулируется вопрос об использовании их в новых условиях.

Герасимов подчеркнул, что "в любом случае в законопроекте, который будет внесен," Минские соглашения "остаются ключевым и базовым пунктом, который будет обеспечиваться, в том числе и данным законом".

"Минские соглашения будут четко имплементированы, и в этом законопроекте четко сказано, что Мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает свою деятельность, и она полностью продолжает контролировать те вещи, над которыми она сегодня работает", - подчеркнул Герасимов.

На вопрос журналистов, под чьим авторством будет внесен законопроект в ВР, он ответил: "Посмотрим".