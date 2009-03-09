В Латвии ужесточены требования к использованию госязыка

20:26, 09 марта 2009
Политика
2135 0

Уровень безработицы в стране – 10%

Согласно принятым новым правилам о порядке проверки знаний латышского языка, штраф за недостаточное использование государственного языка на рабочем месте увеличивается до 100 долларов. Вплоть до дворников и экстрасенсов расширяется круг подлежащих аттестации профессий, сообщает корреспондент Радио Свобода в Риге.

Для  работодателей, заключивших договор с невладеющим госязыком, тоже штраф, а при повторных нарушениях - вплоть до увольнения и лишения лицензии на предпринимательство.

Уровень безработицы в Латвии достиг 10 процентов. На одно рабочее место по 40 желающих. По мнению русскоязычных депутатов сейма, данные правила - ничто иное как дискриминация и протекционизм по языковым и национальным признакам. Депутаты от объединения "Центр согласия" обратились в Конституционный суд, а парламентская фракция "За права человека в единой Латвии" направила свои заявления в ООН и ОБСЕ.

Тем временем начались рейды Центра госязыка. Аттестации подлежат 10 процентов от числа работающих, то есть под угрозой увольнения около 70 тысяч русскоязычных жителей Латвии, заключает Радио Свобода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter