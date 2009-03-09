В Латвии ужесточены требования к использованию госязыка

Согласно принятым новым правилам о порядке проверки знаний латышского языка, штраф за недостаточное использование государственного языка на рабочем месте увеличивается до 100 долларов. Вплоть до дворников и экстрасенсов расширяется круг подлежащих аттестации профессий, сообщает корреспондент Радио Свобода в Риге.

Для работодателей, заключивших договор с невладеющим госязыком, тоже штраф, а при повторных нарушениях - вплоть до увольнения и лишения лицензии на предпринимательство.

Уровень безработицы в Латвии достиг 10 процентов. На одно рабочее место по 40 желающих. По мнению русскоязычных депутатов сейма, данные правила - ничто иное как дискриминация и протекционизм по языковым и национальным признакам. Депутаты от объединения "Центр согласия" обратились в Конституционный суд, а парламентская фракция "За права человека в единой Латвии" направила свои заявления в ООН и ОБСЕ.

Тем временем начались рейды Центра госязыка. Аттестации подлежат 10 процентов от числа работающих, то есть под угрозой увольнения около 70 тысяч русскоязычных жителей Латвии, заключает Радио Свобода.