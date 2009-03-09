Литвин был против отмены выборов в Тернополе

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что парламент не должен был принимать решение об отмене внеочередных выборов в Тернопольский областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, находясь в Черкасской области.

«Я выступал против того, чтобы Верховная Рада принимала решение об отмене выборов. В полномочия ВР входит назначение выборов, а не отмена выборов», - сказал спикер.

В то же время, подчеркнул Председатель ВР, он обязан подписать то решение, за которое ВР проголосовала.

Комментируя заявления, касающиеся обжалования в суде соответствующего решения парламента, В.ЛИТВИН высказал мнение, что нужно спокойно провести консультации и принять взвешенное решение. «Но вполне очевидно, что 15 марта, как того требовало соответствующее постановление ВР, проведение выборов маловероятно», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, «О признании утратившим действие, Постановления Верховной Рады «О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета».

Оппоненты Блока Юлии Тимошенко заявляли, что БЮТ стремится отменить выборы в облсовет, потому что боится поражения.

Между тем 3 марта Верховная Рада Украины отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета. За принятие соответствующего постановления проголосовали 147 депутатов от Партии регионов, 141 депутат от БЮТ и 4 от НУ-НС.

В свою очередь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 6 марта пообещал приложить все усилия, чтобы досрочные выборы в Тернопольский областной совет состоялись.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что парламент принял безнравственное, антизаконное решение, отменив выборы в Тернопольский совет. Он выразил надежду, что в ближайшее время оно будет отменено и пообещал приложить к этому максимум усилий.