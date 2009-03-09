Социалисты потребовали отставки правительства Тимошенко

Активисты Социалистической партии Украины сегодня на митинге в Симферополе потребовали отправить в отставку правительство страны во главе с Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным организаторов, в «акции социального протеста», которая проходила на площади Советской, приняли участие 1,5 тыс. человек, по данным милиции - 800-1000 человек.

Митингующие, преимущественно молодежь, вышли на акцию с транспарантами: «Требуем отставки правительства!», «Бой коррупции!», «Нет росту цен на газ и электричество!». Люди держали многочисленные флаги СПУ, а также флаги Крыма и Украины. Социалисты скандировали: «В отставку правительство!» и «Долой!».

«Мы требуем полного обновления власти, отставки бездеятельного правительства, проведения досрочных выборов», - сказано в резолюции митинга.

Помимо этого, социалисты потребовали прекращения манипуляций с национальной валютой, выработки эффективных антикризисных программ на общегосударственном и местном уровне, сохранения рабочих мест, защиты мелкого и среднего бизнеса, предотвращения роста безработицы.