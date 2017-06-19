В "Видродженни" заявили о политическом давлении из-за отказа голосовать за реформы власти

В последние несколько недель члены партии «Видродження» начали получать угрозы. Об этом во время заседания согласительного совета руководителей фракций заявил народный депутат группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь, передает пресс-служба партии.

По его словам, угрозы в «Видродженни» связывают с отказом голосовать за провластные реформы.

«Наша фракция, состоящая из мажоритарщиков в Верховной Раде сегодня, не готова поддерживать псевдореформы власти в этом виде. Именно с нашей политической позицией мы связываем события, которые происходят вокруг наших партийцев», – заявил Бондарь.

Как рассказал народный депутат, угрозы поступили в адрес председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова, избранного от партии «Видродження», депутатов Харьковского облсовета и народных депутатов, избранных от Харьковщины.

«Идут угрозы, вызовы к губернаторам, криминал подключается, особенно эта тенденция наблюдается в Харькове. Взрывные устройства бросают в дом к депутатам, вызывают на ковер. Мы уже обратились в правоохранительные органы. Но, простите, такие методы не должны использоваться в современной Украине! Мы категорически протестуем против политического давления. И публично заявляем о том, что никакие угрозы не заставят нас изменить нашу политическую позицию. Мы не оставим людей наедине с такой угрозой и продолжим защищать украинцев от так называемых реформ власти», – отметил Бондарь.

Он также заявил, что в случае и дальнейшего поступления угроз, а также давления на политическую силу депутатская группа «Відродження» будет сообщать о каждом таком случае публично, с обнародованием фамилии.