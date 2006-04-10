Тимошенко и Ехануров договорились о встрече
Лидер БЮТ отвергает возможность создания так называемой "большой коалиции"
В понедельник в 12 часов должна состояться встреча между лидером БЮТ Юлией Тимошенко и премьером Юрием Ехануровым.
Об этом "Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Юлии Тимошенко Виталий Чепинога.
"Последняя имеющаяся у меня информация, что сегодня в 12 часов на Грушевского в комитетах Верховной Рады должна быть встреча", - сказал он.
"Очевидно, это первая встреча, на который будет обсуждаться алгоритм создания коалиции", - прибавил он.
Чепинога также сообщил, что Тимошенко пойдет на встречу с предложением подписать меморандум, согласованный до выборов.
Он также отметил, что Тимошенко продолжает настаивает на том, что "коалицию нужно создавать между СПУ, БЮТ и Нашей Украины", и отвергает возможность создания так называемой "большой коалиции" с Партией Регионов.
Как сообщил Чепинога, на встрече должны присутствовать Тимошенко, Турчинов, Ехануров и Бессмертный.