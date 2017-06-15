О чем промолчал Путин

Общение с гражданами России, а точнее, постановочное шоу Владимира Путина, в первую очередь, направлено на «обработку» российского электората перед президентскими выборами в 2018 году. Поэтому не удивительно, что слишком много вопросов прозвучать не могли. Но можно попробовать немного восполнить этот пробел, собрав несколько неудобных для Путина тем, которые он «не заметил» или обошел вниманием.

«Мы обязательно разберемся». Этой фразой президент РФ Владимир Путин много раз отвечал на вопросы российских граждан в ходе прямой линии 15 июня. Те, кто пожелал подать «челобитную царю», вероятно, были удовлетворены многочасовым «общением», традиционными «шутками» в стиле гопника из подворотни и заезженными обещаниями, что Россия – сильна как никогда и вот-вот всех победит, а если до этого времени 13,5% россиян могут не дожить, так как существуют за гранью бедности, то это, конечно, беда, но ситуация поправима, потому что экономика РФ, благодаря «мудрому правителю», выходит из кризиса, а в 90-е, если помните, было еще хуже, и ничего...

Вместе с тем, все это в который раз выглядело плохо срежиссированной постановкой. Особенно, на фоне видеовключений из облезлых бараков и вагончиков, в которых граждане РФ живут в 21 веке и где, похоже, только к приезду съемочной группы коммунальщики убрали сталактиты из экскрементов. Зато россиян, помимо коммунальных проблем, низких зарплат и пенсий, что, по словам Путина, вызывает возмущение и даже порицание, поскольку это «чушь» и «бред», и с чем он обязательно разберется лично, а также высоких цен (даже импортозамещение не помогает), традиционно интересовали вопросы геев в Европе, знание русской литературы президентом Украины и, в целом, установление мирового порядка при непосредственном участии России в качестве одного из главных геополитических игроков.

Сколько бы Путин не иронизировал над вопросами о постановочных вопросах, безусловно, именно они «сделали» его выступление перед народом.

Вот и получалось, что, вместо конкретных рецептов от президента Российской Федерации, сосредоточившего в своих руках всю власть в стране, о том, как россиянам выживать с нищенскими зарплатами, без ЖКХ, медицины, с отвратительным образованием, в отсутствие нормальной правоохранительной и судебной систем, Владимир Путин говорил о росте производства, восстановлении «ракетной области, авиастроения, радиоэлектроники, тяжелого машиностроения», росте экспорта пшеницы и поиске новых рынков сбыта для российского мяса в Китае.

Поэтому, сколько бы Путин не иронизировал над вопросами о постановочных вопросах (извините за тавтологию), безусловно, именно они «сделали» его выступление перед народом. К примеру, отец новобранца, совершенно случайно в этот момент принимающего присягу в одном из российских городов, интересовался не тем, отправят ли его сына умирать на украинский Донбасс или на Ближний Восток, а тем, какие «уроки» из боев в Сирии «извлекли российские вооруженные силы», которые там находятся. Ответ был ожидаем: «В Сирии мы попробовали в деле новейшие системы вооружения в боевых условиях… Это ценнейший опыт».

Но, сколько бы РФ не старалась «наладить мирный процесс урегулирования конфликта», она несет в Сирии и боевые потери. Об этом Владимир Путин предпочел не упоминать.

Точно также президент РФ увильнул от ответа об оппозиции и протестах. Ни слова не прозвучало о недавних бунтах дальнобойщиков, объявивших в марте бессрочную всероссийскую забастовку, или тысячах задержанных в Москве и Питере в этот понедельник. Вероятно, в мире Владимира Путина ничего этого не существует. Зато, по его мнению, оппозиция, которая «спекулирует на проблемах», не имеет права на диалог с властью. Мол, говорить можно только с теми, кто «предлагает решения». Существуют ли такие (и кто эти люди), правда, не сказал.

Президент РФ забыл упомянуть, как именно с геями расправляются в Чечне. И объяснить россиянам, откуда в Москве стали появляться ЛГБТ-беженцы из Грозного.

В таком же ключе Путин вещал и о компромате, который появляется в СМИ и интернете на российских чиновников. Намек на «Димона» - очевиден, но… Президент РФ заявил, что это может быть информационным вбросом, которых довольно много. Тем более, что «интернет часто используется для политической борьбы». Поэтому любую информацию нужно перепроверять «и окончательные выводы делать только на основании объективных данных». Другими словами, все жалобы россиян на коррумпированных чиновников – идут мимо. Если есть неприкосновенный премьер «Димон», то и другим бояться нечего.

Еще один, похоже, болезненный для Путина вопрос – ЛГБТ. Уже не впервые президент РФ пытается продемонстрировать стыдность этой темы, используя ужимки при слове «голубой». Мол, Украине нужно осторожно с безвизом и Европой, поскольку «голубых» в ЕС «больше, чем у нас». «Пусть не расслабляется, пусть внимательно поглядывает по сторонам», - сказал Путин в адрес украинского президента Петра Порошенко, комментируя его выступление по поводу получения Украиной безвизового режима с Европой. «Мы против вас ничего не имеем, - добавил он в адрес «голубых», считая это очень остроумным. – Удачи вам, особенно, с «новобранцами»». На эту реплику студия ответила смехом. И, очевидно, Путину нравится такая реакция российской публики. Жаль только, что при этом президент РФ забыл упомянуть, как именно с геями расправляются в Чечне. И объяснить россиянам, откуда в Москве стали появляться ЛГБТ-беженцы из Грозного. Конечно, гораздо проще скрепно посмеиваться над этим «европейским явлением», и уничтожать российских представителей ЛГБТ-сообщества, делая вид, что в России их не существует.

Татьяна Урбанская