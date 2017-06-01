В Евросоюзе призвали НАПК ускорить работу по проверке е-деклараций

Представители Евросоюза призывают Украину ускорить работу Национального агентства по предотвращению коррупции по проверке е-деклараций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пребывания в Киеве заявил комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.

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«Национальное агентство по предотвращению коррупции уже должно начать работу по проверке е-деклараций политиков на наличие конфликтов», - сказал он.

В то же время Хан отметил, что наработанные дополнения к закону о е-декларировании «являются ошибкой».

«И очень хорошо, что президент Украины хочет откорректировать это, мы его поддержим», - добавил еврокомиссар.