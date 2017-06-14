Усиление санкций против РФ должно происходить при равноценном участии других союзников – Тиллерсон

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон считает, что ужесточение санкций против Российской Федерации должно происходить только при равноценном участии всех союзников.

Об этом секретарь Госдепартамента сказал во время слушаний на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей, которое транслировалось на сайте Госдепа.

"Санкции являются довольно практичным инструментом. Односторонние санкции не столь эффективны как многосторонние санкции. И если мы думаем о дополнительных санкциях, одна из моих задач, и я это воспринимаю как свою ответственность, заключается в том, каким образом к нам я приобщу других союзников, чтобы сказать им, что они тоже должны ответить таким же образом", - подчеркнул Тиллерсон.

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"Для того чтобы эти санкции оказывали эффективное давление, и я знаю, это то, чего мы все хотим, и вы упорно хотите этого, я согласен с этим... Мы можем осуществлять односторонние шаги, но если мы это будем делать самостоятельно, и мы получим небольшую поддержку от других, тогда они будут неполноценными, и Путин будет знать, что они неполноценные", - заявил секретарь Госдепартамента США.