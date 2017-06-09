США готовы ужесточить санкции против РФ в случае невыполнения Минских соглашений - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Соединенные Штаты готовы продолжать и даже ужесточать санкции против России в случае невыполнения ею Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте сегодня в Харькове.

«Мы в постоянном диалоге с нашими американскими партнерами, и США постоянно присутствуют в «нормандском формате» на уровне посла и имеют полную информацию и координацию», - отметил Порошенко.

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«Я не вижу никакой опасности относительно санкционной политики, потому что мы имеем абсолютно четкий месседж из США, они будут... продолжать и даже ужесточать санкции против РФ, если Россия не будет имплементировать «Минск», - добавил президент, подчеркнув, что« санкции мотивируют Россию быть за столом переговоров и реализовывать (Минские договоренности - УНИАН), поскольку нет никакого другого инструмента».

Как сообщал УНИАН, Белый дом заявил об отсутствии планов снять санкции с России. США четко придерживаются своей жесткой позиции в отношении РФ и не снимут санкции, наложенные за ее действия в Украине.