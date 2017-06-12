Гиркин фактически является свидетелем в деле Украины против РФ в ЕСПЧ - уполномоченный по делам Европейского суда

Европейский суд по правам человека рассматривает несколько дел Украины против РФ за действия в Крыму и на Донбассе.

«У нас есть пять дел, которые были поданы в Европейский суд по правам человека Украиной против России относительно нарушений прав человека, которые происходили при аннексии Крыма и после нее и в ходе военных действий на Донбассе», — рассказал уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина в эфире Громадського.

О деле в отношении Крыма Иван Лищина отметил: «Мы подали 150 страниц английского текста, 50 свидетелей, которые подтверждают вторжение РФ в Крым, действия РФ в Крыму, нарушения прав человека Российской Федерацией в Крыму, более 100 видеоматериалов, под которыми есть показания лиц, которые снимали или были в кадре, понимают, откуда взялись эти материалы, более 160 документов. По Крыму эффективный контроль доводить несколько легче, чем на Донбассе, потому что в Крыму РФ сама признает, что получила эффективный контроль. Она говорит, что получила его с 21-го марта 2014 года, мы говорим, что это произошло в ночь с 26 на 27 февраля, когда российские военные захватили парламент АРК и заставили проголосовать за проведение референдума.»

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Лищина отметил, что Украина подала как доказательство даже фильм «Крым. Путь на Родину».

«У нас тот же Гиркин фактически выступает свидетелем в нашу пользу, поскольку он столько интересного наговорил на телевидении, что мы все это используем», — добавляет Иван Лищина.

Он также объясняет, что дело в отношении Донбасса гораздо масштабнее, нарушений прав человека там происходило больше, гораздо сложнее доказывать участие РФ в этих событиях.

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Справка УНИАН. Игорь Гиркин под псевдонимом «Стрелков» - гражданин РФ, офицер спецназа ГРУ генштаба вооруженных сил России, главарь российской диверсионной группы, который терроризировал местное население Донбасса, захватывал административные здания, дестабилизировал общественно-политическую ситуацию в восточных областях Украины.

Установлено, что в начале марта 2014 года он прибыл на территорию Крыма и координировал захват российскими военнослужащими и представителями спецслужб РФ военных частей Вооруженных сил Украины, местных органов власти и управления автономии, похищением военнослужащих, активистов общественных организаций и других граждан Украины и иностранцев, которые находились в Крыму.

Кроме этого, Стрелков вербует граждан Украины для дальнейшего использования в организации и проведении подрывных акций на территории нашего государства. 15 апреля 2014 года СБУ начала уголовное производство по факту организации гражданином РФ Стрелковым умышленного убийства и совершения действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведении диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных регионов нашего государства.

Гіркін провозгласил себя верховным главнокомандующим «Донецкой народной республики» (ДНР) и издал первый «указ», в котором, в частности, обратился к России за военной помощью. В "указе" отмечается, что все солдаты и офицеры Вооруженных сил, Внутренних войск, СБУ, МВД и других военизированных структур Украины с этого момента считаются незаконно находящимися на территории "ДНР".

На данный момент находится в Москве, возглавляет так называемое движение "Новороссия".