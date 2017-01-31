Террорист Гиркин заявил о массовом дезертирстве боевиков "ДНР" под Авдеевкой - журналист
Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил о массовом дезертирстве боевиков из состава 11-го мотострелкового полка, который попал в эпицентр боев под Авдеевкой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
Так, сотрудник ФСБ и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин рассказал о панических настроениях в рядах боевиков под Авдеевкой.
"11-й полк - происходит массовый исход "пятнадцатитысячников" по девизом гражданина Шарикова - "я военный билет получу, но воевать не пойду" - говорится в сообщении Стрелкова в соцсети.
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Журналист объяснил, что "пятнадцатитысячниками" среди российских наемников принято называть жителей оккупированного Донбасса, которые потеряли работу и нанялись в единственное место "ДНР", где российские оккупанты стабильно платят зарплату, - в армию "ДНР". Зарплата наемника составляет как раз 15 тысяч рублей в месяц.
11-й мотострелковый полк под Авдеевкой в настоящее время является противником 72-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, согласно сообщениям в соцсетях противника, в боях за 29-31 января уничтожен командир 3-го батальона этого "полка" Иван Балабай, позывной "Грек", и командир роты, позывной "Консул".