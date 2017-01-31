Террорист Гиркин заявил о массовом дезертирстве боевиков "ДНР" под Авдеевкой - журналист

17:37, 31 января 2017
Война
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Бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил о массовом дезертирстве боевиков из состава 11-го мотострелкового полка, который попал в эпицентр боев под Авдеевкой.

Стрелков рассказал о дезертирстве в

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

Так, сотрудник ФСБ и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин рассказал о панических настроениях в рядах боевиков под Авдеевкой.

"11-й полк - происходит массовый исход "пятнадцатитысячников" по девизом гражданина Шарикова - "я военный билет получу, но воевать не пойду" - говорится в сообщении Стрелкова в соцсети.

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Журналист объяснил, что "пятнадцатитысячниками" среди российских наемников принято называть жителей оккупированного Донбасса, которые потеряли работу и нанялись в единственное место "ДНР", где российские оккупанты стабильно платят зарплату, - в армию "ДНР". Зарплата наемника составляет как раз 15 тысяч рублей в месяц. 

11-й мотострелковый полк под Авдеевкой в настоящее время является противником 72-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, согласно сообщениям в соцсетях противника, в боях за 29-31 января уничтожен командир 3-го батальона этого "полка" Иван Балабай, позывной "Грек", и командир роты, позывной "Консул". 

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Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #ДНР