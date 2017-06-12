Спецслужбы РФ использовали "ВКонтакте" и "Одноклассники" в период подготовки к вторжению в Украину - СБУ

Спецслужбы России активно применяли информационно-психологические операции против Украины через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» в период подготовки к военному вторжению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола в Киеве сообщила заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина.

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«Период подготовки к военному вторжению сопровождался активным применением спецслужбами РФ специальных информационных и информационно-психологических операций против Украины. В частности, путем создания, администрирования, искусственного наращивания посещаемости антиукраинских и пророссийских групп в украинском сегменте российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", - заявила она.

«Известно, что значительная часть этих групп администрировалась с территории РФ, также применялись меры привлечения спецслужбами РФ граждан Украины, которые, в некоторых случаях за денежное вознаграждение, проводимое через сервис «Яндекс.Деньги», осуществляли акции во вред территориальной целостности, суверенитету и безопасности Украина », - добавила Лапутина.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», который предусматривает, в частности, блокирование доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», ресурсов Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С».