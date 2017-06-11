Первый день безвиза: что происходит на границе Украины с ЕС (прямая трансляция)

Запущена онлайн-трансляция с некоторых пунктов пропуска на границе Украины со странами Евросоюза.

"Предлагаем посмотреть, что происходит на некоторых автомобильных пунктах пропуска", - сказано в сообщении телеканала 112 Украина.

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Перед тем как запустить безвиз, Погранслужба заявляла, что все пункты пропуска готовы, а увеличение пассажиропотока прогнозировалось в пределах 30%.

Как сообщал УНИАН, первыми странами, которые открыли безвиз для граждан Украины, стали Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

За ними, в 1:01 мск 11 июня, еще 24 страны ввели безвизовый режим для Украины.

В 2:01 по киевскому времени безвиз открылся с Португалией.

С сегодняшнего дня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.