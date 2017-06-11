Для украинцев открылся безвиз с Португалией

Страны-члены Европейского Союза и другие страны Шенгенской зоны в течение ночи 11 июня будут вводить безвизовый режим для граждан Украины поэтапно в соответствии со своим часовым поясом.

В 2:01 по киевскому времени безвиз открылся с Португалией.

Читайте также"Прощай, немытая Россия": Порошенко цитировал русских поэтов, говоря об украинском безвизе (видео)

Как сообщал УНИАН, первыми странами, которые открыли безвиз для граждан Украины, стали Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

За ними, в 1:01 мск 11 июня, еще 24 страны ввели безвизовый режим для Украины.

С сегодняшнего дня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.