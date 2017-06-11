Безвиз для Украины открыли еще 24 страны-члены ЕС

Страны-члены Европейского Союза и другие страны Шенгенской зоны в течение ночи 11 июня будут вводить безвизовый режим для граждан Украины поэтапно в соответствии со своим часовым поясом.

С 1:01 по киевскому времени 11 июня еще 24 страны ввели безвизовый режим для Украины.

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Это Австрия, Андорра, Ватикан, Италия, Мальта, Федеративная Республика Германия, Королевство Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцарская Конфедерация, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Королевство Бельгия, Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Нидерланды, Королевство Швеция.

Как сообщал УНИАН, первыми странами, которые открыли безвиз для граждан Украины, стали Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

С сегодняшнего дня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.