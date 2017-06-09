Что писала мировая пресса об Украине: укрепление отношений с Берлином и медицинская реформа (инфографика)

Как свидетельствуют данные аналитической группы Corestone Corp, на этой неделе западные СМИ чаще всего писали о конфликте на Донбассе и визите в Киев мэра Берлина М.Мюллера.

Американский аналитический центр Atlantic Council высоко оценил личные качества и.о. украинского министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая, "несмотря на многочисленные препятствия на своем пути, прилагает все возможные и невозможные усилия для принятия медицинской реформы в Украине".

Также Atlantic Council подытожил все положительные изменения, которые произошли в Украине прошлой весной, выразив надежду, что украинское руководство и дальше будет работать в том же продуктивном ключе.

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Немецкая Berliner Zeitung привела слова мэра Берлина М.Мюллера, который находился в восторге от посещения украинской столицы и пообещал содействовать сотрудничеству между столицами двух стран.