ГПУ расследует уголовные дела в отношении Супрун из-за ее реформаторской деятельности - директор НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет о наличии у него информации о том, что Генеральная прокуратура Украины расследует уголовные дела в отношении исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун из-за ее реформаторской деятельности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник заявил во время подписания протокола с Министерством здравоохранения, согласно которому теперь детективы НАБУ намерены подключиться к борьбе с коррупцией в медицине.

«Я знаю, что и в отношении Ульяны Супрун тоже были открыты уголовные производства», - сообщил Сытник.

По его словам, такая ситуация свидетельствует о том, что Супрун занимается реформаторской деятельностью, которая затрагивает интересы очень влиятельных людей Украины.

Как сообщал УНИАН, до апреля 2016 года Минздрав возглавлял Александр Квиташвили.

27 июля 2016 года Кабмин возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на Ульяну Супрун.

В декабре 2016 г. – январе 2017 г. в Украине развернули информационную кампанию против Супрун.

Гройсман заявлял, что будут проведены политические консультации по поводу назначения министра здравоохранения, а также, что новая команда Минздрава во главе с Супрун является абсолютно некоррумпированной и в состоянии провести необходимые изменения в системе.

Сама Супрун утверждала, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине.