Тимошенко хочет досрочных выборов Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за проведение в Украине досрочных президентских выборов.

О необходимости такого шага глава правительства заявила в интервью французскому изданию Le Monde, передает “Немецкая волна” со ссылкой на немецкое информагентство DPA.

«Чем быстрее в Украине пройдут президентские выборы, тем быстрее она исцелится политически», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В своем интервью она отметила, что видит в нынешнем Президенте Украины Викторе ЮЩЕНКО “не партнера, а конкурента на президентских выборах”. Она также назвала «пропагандой» своих оппонентов заявления о том, что она якобы пошла на альянс с Кремлем.

«Никакого пакта наподобие пакта Молотова-Риббентропа нет», - подчеркнула премьер, отметив, что никогда не изменяла В.ЮЩЕНКО.

«Эта борьба завершится не моим уничтожением, а его политическим самоубийством», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также премьер выразила убеждение, что руководство Национального банка Украины занимается «политическим саботажем, целью которого является разрушить экономику и дискредитировать ее правительство».

Le Monde обнародует интервью с Ю.ТИМОШЕНКО сегодня, когда в Париже запланирована ее встреча с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.