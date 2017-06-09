"Введут визы — въедем на танках": москвичей спросили о введении визового режима с Украиной (видео)
Москвичи, говоря о возможном визовом режиме с Украиной, вспоминают СССР, говорят об отсутствия причин для такого шага, но некоторые все же вспоминают о войне на Донбассе и Крыме.
Российский независимый журналист Саша Сотник спросил жителей Москвы их мнение по поводу введения визового режима между Украиной и Россией. Опрос опубликован его на YouTube-канале.
На вопрос "считаете ли вы справедливым желание украинцев ввести въездные визы с Россией", респонденты отвечали по-разному.
"Как по мне, то я за СССР. Нет никаких виз, введут визы – въедем на танках", – ответил один из москвичей.
"Россия должна ответить адекватно. Если они вводят визы, то значит адекватный ответ какой? – введение им виз... Я в Украину не ездил и не буду ездить, поэтому меня это вряд ли коснется", - считает другой.
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"Они это делают по поводу наших действий в Украине. Они считают себя в состоянии ползучей гибридной войны с нами. Ну и имеют право... РФ может ответить, как хочет. Может ввести в свою очередь визы, а может и не вводить", – заявил еще один опрошенный.
"Я считаю, что это несправедливо... У кого-то там семьи, родные, близкие", - считает москвичка.
"Это бред полный... Всегда Украина и Россия старались жить вместе... А сейчас ставить какие-то преграды... Там живут дети, родственники... У меня своя позиция: Крым никогда не принадлежал Украине", - отметил зомбированный россиянин.
"Это несправедливо, это бессмысленно. Назло бабушке отрежу уши - так это называется", - ответил еще один москвич.
"Так правильно будет", - высказал свое мнение житель РФ.
Ранее в Кремле заявили, что решение об ответных мерах в случае введения Украиной визового режима для россиян будет приниматься президентом РФ.