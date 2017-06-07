У Путина ответили на намерения Киева ввести визы для россиян

Решение об ответных мерах в случае введения Украиной визового режима для россиян будет приниматься президентом РФ. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы достаточно последовательно говорим, что подобные действия получают реакцию, основанную на принципе взаимности, как правило. Здесь ничего нового нет, но безусловно можно сказать, что ответная реакция, конечно же, будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, свидетельствует ли об окончательном решении российской стороны заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности пойти на аналогичные меры в случае введения Украиной визового режима с РФ.

"Какая именно и в каком объеме реакция – это уже другой вопрос, это регулируется по ходу и решается президентом в первую очередь", - добавил Песков.

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Как сообщал УНИАН, 6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева.

"Когда всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" - вопросил он.

О подготовке введения визового режима с РФ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 22 декабря 2016 года. 30 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что с 2017 года парламент сможет прийти к согласию относительно введения визового режима с Россией.

1 июня 2017 года в Минюсте заявили, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение.