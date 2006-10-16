Что знает депутат БЮТ о коррупционных схемах приватизации
19:58, 16 октября 2006Политика
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Об этом он расскажет журналистам
Во вторник, 17 октября, в 11:30 в ложе прессы Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, третий этаж) состоится брифинг народного депутата Украины, члена фракции БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА. Тема брифинга: «Коррупционные схемы приватизации в Украине».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ
Справки по телефону: 462-57-50.
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